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19.05.2019 13:00
Рубрика: Власть

Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков. Так он ответил на слова Саакашвили о том, что Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с РФ, так как Москва "недоговороспособна".

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"Саакашвили с Россией проиграл все, что можно. Пошел в безумную атаку на Цхинвал в августе 2008, которая стала началом его конца. Был изгнан из своей страны, а затем и из Украины. Тот еще советчик", - написал Пушков в Twitter.

Ранее председатель комиссии совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что громкие отставки в украинской политике - закономерны. Более того, их недостаточно, если Киев исходит из подлинных интересов страны.

Пушкова также возмутил ультиматум Климкина Евросоюзу. Напомним, Климкин заявил, что, если Германия, Франция и другие страны добьются отмены антироссийских санкций, он скажет, что Минских соглашений больше нет.

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