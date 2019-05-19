В Приморье силач Иван Савкин протащил грузовик весом больше 18 тонн

Известный приморский пауэрлифтер Иван Савкин во время автосалона VIAS-2019, проходившего на территории комплекса "Приморское кольцо", установил новый мировой рекорд.

На этот раз он сдвинул с места и протащил на два метра грузовик массой 18,6 тонн. Иван уже буксировал настолько тяжелые снаряды, но сейчас он сделал это без использования специальной лестницы и каната, которые помогают стронгмену передвигаться.

По словам самого Ивана, это существенно усложнило поставленную задачу. Помогла же поддержка десятков зрителей, которые болели за силача.

Иван Савкин - обладатель мирового рекорда по экстремальной буксировке транспортных средств. Он мастер спорта по жиму лежа, трижды герой Книги рекордов Гиннесса. Этот рекорд - третий, установленный Иваном в мае 2019 года. Так, 2 мая во Владивостоке он отбуксировал на 2,5 метра теплоход-контейнеровоз, весом более 11 тонн, побив три абсолютных мировых рекорда по экстремальной буксировке плавательных средств по пройденному расстоянию. А 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы, сдвинув 18- тонный трактор в селе Покровка, установив рекорд России.

Уже 1 июня, в Международный День защиты детей, Иван Савкин планирует отбуксировать комбайн. Если получится, то это будет новый рекорд.