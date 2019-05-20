АвтоВАЗ объявил о массовом отзыве Lada Largus

Отзывная кампания распространяется на Lada Largus, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день. У автомобилей может возникнуть смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, в результате чего повысится усилие на педаль тормоза.

Официальные представители АвтоВАЗа проинформируют владельцев потенциально дефектных автомобилей о необходимости обратиться в сервисный центр для диагностики и в случае необходимости устранения недостатков. Также владельцы Lada Largus могут сами проверить, попала ли их машина под отзыв: список VIN-кодов автомобилей с возможными неисправностями опубликован на сайте Росстандарта.

Семейство Lada Largus представлено универсалом с 5- и 7-местной конфигурацией салона, его кросс-версией, а также цельнометаллическим фургоном. Также к покупке доступны битопливные CNG-версии модели.

Largus можно купить с 87- и 106-сильными двигателями объёмом 1.6 литра. Во всех комплектациях предложена безальтернативная механическая 5-ступенчатая коробка передач. Цена на универсал начинается от 590 900 рублей, на фургон - от 560 900 рублей.

Напомним, последний крупный отзыв автомобилей отечественного производителя случился в конце 2018 года: тогда на сервис отозвали более 41 тысячи Lada Vesta.