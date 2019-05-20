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Рубрика: Легковые авто

Дизайн нового Skoda Superb полностью раскрыт на "живых" фото

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Через несколько дней компания Skoda представит рестайлинговый Superb. Преддверие премьеры традиционной сопровождается тизерной кампанией. К слову, появилась новая порция изображений новинки.

Но к чему всё это, когда дизайн лифтбека раскрыли на "живых" фото, которые публикует издание autohome.com.cn.

Фото: iStock
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Модель получила более фактурную решётку радиатора, новые LED-фары головного света с матричной технологией, задние фонари с динамическим указателем поворота, пересмотренные противотуманки и другую бамперную группу.

Напомним, что начиная с обновлённого Superb, на крышке багажника автомобилей Skoda вместо круглого шильдика бренда будет надпись - название компании.

Габариты модели практически не изменятся - прибавится по несколько миллиметров в длину и ширину из-за новых бамперов.

Моторная гамма, вероятно, останется прежней. В настоящее время Superb на российском рынке можно купить с бензиновыми двигателями мощностью от 150 до 280 л.с. Цена на лифтбек начинается от 1 643 000 рублей, универсал Superb Combi обойдётся минимум в 1 852 000 рублей.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Премьера новинки состоится 23 мая в рамках четверть финала Чемпионата мира по хоккею с шайбой.

Напомним, ранее "Российская газета" публиковала фото новой Skoda Octavia. Официальная презентация модели должна состояться до конца 2019 года.

Фото: www.autohome.com.cn
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