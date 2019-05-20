Живших 120 тысяч лет назад людей признали "гениями экологии"

Ученые из Витватерсрандского университета (ЮАР) и Университета Кембриджа (Великобритания) установили, что люди, которые жили около 120 тысяч лет назад на территории Южной Африки, были "экологическими гениями", способными разумно и эффективно использовать окружающую среду.

К такому выводу исследователи пришли, изучив остатки пищи из древних очагов. Они были обнаружены в пещере на реке Класис. Возраст находки составляет около 120 тысяч лет.

Анализ подтвердил, что в пещере были обнаружены свидетельства самого древнего употребления людьми в пищу растений, содержащих крахмал. Ученые установили, что древние, но анатомически современные люди пекли на кострах клубни и корневища.

"Это очень захватывающее открытие, - считает ведущий автор работы Синтия Ларби из отдела археологии Кембриджского университета. - Эти древние очаги использовались для приготовления пищи. Следы крахмала говорят о том, что корни и клубни растений были частью рациона людей в период от 120 и до 65 тысяч лет назад".

До сих пор считалось, что благодаря обработке каменных орудий диета людей в тот период времени была преимущественно мясной. "Крахмальная диета" обычно связывается с появлением сельского хозяйства. А оно в Африке зародилось лишь около 10 тысяч лет назад.

Новое исследование доказывает, что люди тщательно соблюдали природный баланс. Профессор Сара Вурц из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге назвала их экологическими гениями, способными разумно использовать окружающую среду для получения пищи и, возможно, лекарств.

"Сочетая корни и клубни в качестве основного продукта с белками и жирами из моллюсков, рыбы и мелких животных, эти сообщества смогли оптимально адаптироваться к окружающей среде, - говорит Сара Вурц. - Это свидетельствует о высоком экологическом интеллекте, присутствовавшем еще 120 тысяч лет назад".

Полный отчет об исследовании опубликован в журнале Journal of Human Evolution.