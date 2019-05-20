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20.05.2019 08:30
Рубрика: Культура

Якоб Диль сыграет в новом российском фильме

Текст: Сусанна Альперина

В рамках кинорынка "Марше дю фильм" 72-го Каннского кинофестиваля показали первые кадры из триллера "У нее другое имя". О первом проекте, где популярная актриса Светлана Ходченкова впервые выступит в качестве продюсера, уже писала "РГ". Светлана Ходченкова рассказывала в интервью нашему изданию год назад о картине, в которой она еще и исполнит главную роль. Ходченкова продюсирует картину не одна, а совместно с Катериной Михайловой (Vega Film) и Константином Фамом, который более известен как режиссер (трилогия "Свидетели"). Фильм выйдет в прокат в 2020 году.

Фото: Пресс-служба Каннского фестиваля
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Громкая новость порадовала отечественных киноманов - к команде присоединился популярный актер Якоб Диль. Он известен российской публике благодаря ролям в фильмах Александра Миндадзе "Милый Ханс, дорогой Петр" ( премия "Ника" за "Лучший фильм" в 2016 году) и Андрея Кончаловского "Рай" ("Серебряный лев" на Венецианском кинофестивале в 2017 году). В картине "У нее другое имя" Якоб Диль играет роль мужа главной героини. Светлана Ходченкова воплощает на экране образ богатой прожигательницы жизни Лизы, которая после автомобильной аварии меняет свою жизнь. Она решается на воссоединение с дочерью-подростком, от которой отказалась после рождения. Но когда незнакомая ей девушка врывается в ее роскошный дом и нарушает семейную идиллию, возникает подозрение: не впустила ли Лиза в свою жизнь самозванку? "С одной стороны, это хладнокровный триллер с детективной составляющей, погружающий нас в мир порока, насилия, опасных страстей. С другой - это нежная история становления женщины, матери. Это не сентиментальное повествование, а динамичное погружение в полный спектр человеческих чувств", - рассказывает о новом фильме его режиссер и сценарист - Вета Гераськина. Остается добавить, что производство картины осуществляется совместно с Болгарией и Германией. Дистрибьютором фильма в Германии станет компания Kinostar, успешно выпустившая в прокат в странах Центральной Европы такие блокбастеры, как "Последний богатырь", "Движение вверх",и "Миллиард".

Между тем

Еще одна новость от тех же продюсеров Катерины Михайловой и Константина Фама была обнародована в Каннах. Анна Михалкова сыграет главную роль в новом фильме Ивана Твердовского "Конференция" (большое интервью с режиссером выходило в "РГ"). Картину, посвященную трагическим событиям, связанным с мюзиклом "Норд-Ост", также представили на Лазурном берегу. Иван Твердовский еще раз рассказал отечественной и зарубежной публике, что в ней будет рассказана история женщины, которой удалось сбежать от террористов, но среди заложников остался ее сын, которому суждено было погибнуть.

Культура Кино и ТВ Наше кино 72-й Каннский кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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