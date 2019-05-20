У Украины с сегодняшнего дня новый президент. Однако то, насколько реально новым он будет, покажут время и дела.

Пока Зеленский начал резко, хотя и ожидаемо: распущена Верховная Рада, которой, он, впрочем, накануне пообещал неприятности. Кабмин также попросили подать в отставку по-хорошему, и первые заявления министров уже последовали. Кроме того, новый глава государства призвал депутатов за два месяца до окончания полномочий принять громкие законы, которых давно ждали в обществе: об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и "многострадальный избирательный кодекс" - многие в стране считают нынешнюю мажоритарную систему способствующей закрытости и коррупции, призывая ввести пропорциональный принцип. Но сделать это за 2 месяца до выборов Рады технически очень непросто.

Зеленский заявил, что считает своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе и этот посыл можно только приветствовать. Вопрос в том, каким образом новая украинская власть собирается этого достичь. Я не услышал в инаугурационной речи намерения приступить реализации Минских соглашений, была высказана готовность к диалогу, но не совсем ясно - с кем именно. Из слов о том, что, оказывается, "не Украина начала эту войну", пока не вытекает, что Киев будет вести переговоры непосредственно с ДНР и ЛНР, представители которых подписывали Минские соглашения.

Обращения Зеленского на русском языке к жителям Донбасса и Крыма с посылом о том, что они, мол, "не чужие для Украины", также явно недостаточно для понимания, что последует дальше. Для Крыма это, к счастью, не актуально, но по поводу Донбасса слова президента о том, что "за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами", очень даже справедливы. Пока же они могут судить по делам все той же уходящей Верховной Рады, которая 25 апреля приняла пресловутый закон №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", официально опубликованный 16 мая. Как известно, он станет сегодня вечером предметом обсуждения в Совбезе ООН.

И когда Зеленский с пафосом говорит о том, что "нужно возвращать не только территории, но и людей", то законы, ограничивающие права этих людей на использование родного языка, явно не лучший способ возвратить их обратно в юрисдикцию Украины.

В любом случае, ждем не слов, а дел. И больше всего их ждут на многострадальном Донбассе.

Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца. Потому что продолжение - как и не продолжение - боевых действий зависит исключительно от центральной украинской власти. Нужно просто прекратить войну против своего народа. Это одновременно очень просто - достаточно приказа верховного главнокомандующего - и, при этом, крайне трудно, ибо придется отказаться от всей многолетней демагогии про внешнюю агрессию и т.п. Но, как представляется, ради такой великой цели, ради спасенных жизней людей на Донбассе, на это пойти можно.