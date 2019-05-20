Где отчеканят очередной тираж белорусских монет

Залпы пушки Петропавловской крепости напоминают ежедневно не только о полуденном зените над Северной столицей России, но и о трудовом режиме монетного двора АО "Гознак". Именно здесь, как стало известно, будет отчеканен дополнительный тираж белорусских монет: мелочь, как известно, лишней никогда не бывает. Об этом сообщил 20 мая представитель Национального банка РБ Сергей Гайко, информирует БЕЛТА .

Стоит напомнить, что национальные монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек изготовлены из сплава стали и покрыты медью, поэтому приобрели красный цвет. А монеты номиналом 10, 20 и 50 копеек выпущены из стали и покрыты медью и латунью, поэтому на ладони приобретают любимый цвет пейзажистов - желтый.

Последний раз, по информации финансового регулятора, в текущем столетии изготовление белорусских рублей и копеек было доверено странам Евросоюза. Банкноты печатались на полиграфическом оборудовании Великобритании, а монеты были отчеканены в Литве и Словакии.

А в текущем году - по итогам очередного тендера - именно "Российский "Гознак" был выбран для печати обновленных белорусских банкнот. Во-первых, он оказался лучшим по всем требованиям, которые были предъявлены в Минске к производству банкнот. И, прежде всего, по цене. А во-вторых, финансисты полагают, что те нововведения, которые были применены в Союзном государстве, увеличат срок службы белорусских банкнот - фактически в полтора раза.

Следует добавить, что, в Центральном хранилище Национального банка РБ состоялась презентация обновленных белорусских банкнот образца 2009 года номиналом Br5 и Br10 выпуска 2019 года. Они введены в обращение с 20 мая.