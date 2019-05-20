Новый Lynk&Co, который приедет в Россию, сфотографировали на автовозе

Lynk&Co - бренд, созданный Volvo и Geely, который планирует начать продажи автомобилей и в России. Компания готовится к премьере новой версии седана 03+. Фото новинки опубликовал китайский портал autohome.com.cn.

Lynk&Co 03+ отличается обвесом из лёгкого композитного материала, предположительно карбона. Из него выполнены вставки в передний бампер и "губа" под ним, диффузор, спойлер. Также автомобиль получил новый комплект легкосплавных дисков и выхлопную систему с двумя патрубками с каждой стороны.

Дизайн салона не изменился, но получил свою порцию индивидуализации: сиденья и тоннель пола обтянуты алькантарой и имеют вставки в цвет кузова автомобиля. Также жёлтый присутствует в прострочке оплётки рулевого колеса, в оформлении воздуховодов, кнопки запуска двигателя и селектора трансмиссии.

Фото: www.autohome.com.cn

Под капотом Lynk&Co 03+ установлена двухлитровая турбочетвёрка мощностью 254 л.с., которая работает в паре с "роботом". Седан оснащён системой полного привода от BorgWarner. У ездовой электроники появился режим Track, который позволит разогнаться до 100 км/ч за 5.9 секунды.

В будущем у "ноль-третьего" появится омологированная для дорог общего пользования версия гоночного Lynk&Co 03 TCR с двигателем мощностью порядка 350 л.с.

Ранее "Российская газета" сообщала, что Lynk&Co планирует вывести свои модели на российский рынок: "У нас есть намерения по выходу на европейский рынок, включая Россию. Чёткого графика по России пока нет, но российский рынок - важнейший для нас", - рассказал "РГ" президент Geely Ань Цунхуэй.

Напомним, модельный ряд Lynk&Co представлен седаном 03 и двумя кроссоверами с индексами 01 и 02.