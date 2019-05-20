Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Мамаева и Кокорина

Гособвинение по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина обжаловало приговор суда. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

"Представление прокурора на приговор Мамаеву и Кокорину зарегистрировано", - сказал Черников, добавив, что он не может разглашать его суть.

Напомним: в начале мая суд приговорил Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого к реальным срокам за участие в двух драках в центре столицы прошлой осенью. По 1,5 года колонии общего режима получили братья Кокорины, по году и пять месяцев - Мамаев и Протасовицкий. Все четверо фигурантов дела находятся в СИЗО с октября прошлого года.