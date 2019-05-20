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20.05.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста украинским морякам, обвиняемым в нарушении госграницы РФ в Крыму. Столичный суд в понедельник рассмотрел апелляционные жалобы защиты на арест четверых из 24 моряков.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признал законным решение Лефортовского суда о продлении Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину и Сергею Чулибе срока содержания под стражей на три месяца до 24 июля. При этом срок следствия по этому делу установлен до 25 августа. Планируется, что в понедельник будут рассмотрены жалобы еще четырех украинцев, заседания по остальным морякам пройдут в Мосгорсуде 22 и 27 мая. Защита моряков настаивает на том, что они являются военнопленными и ранее просили Лефортовский суд передать дело в Московский гарнизонный военный суд.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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По мнению адвокатов, все задержанные попадают под конвенцию о военнопленных, дела которых слушаются именно военными судами. Сами моряки также отказались давать показания в суде, сославшись на статью 17 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этот документ предусматривает, что военнопленный при допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Однако Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд. Согласно официальной российской позиции задержанные не являются военнопленными, поскольку обвиняются в уголовном преступлении. Кроме того Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". После задержания катера и буксир отконвоировали в порт Керчи. Их экипажам - 22 военным морякам, а также двум прикомандированным сотрудникам Службы безопасности Украины, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения. В Кремле, украинскую провокацию связали с желанием, теперь уже бывшего президента Петра Порошенко, повысить свой рейтинг перед выборами.

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