Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков

Апелляционная инстанция Мосгорсуда признал законным решение Лефортовского суда о продлении Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Владиславу Костышину и Сергею Чулибе срока содержания под стражей на три месяца до 24 июля. При этом срок следствия по этому делу установлен до 25 августа. Планируется, что в понедельник будут рассмотрены жалобы еще четырех украинцев, заседания по остальным морякам пройдут в Мосгорсуде 22 и 27 мая. Защита моряков настаивает на том, что они являются военнопленными и ранее просили Лефортовский суд передать дело в Московский гарнизонный военный суд.

По мнению адвокатов, все задержанные попадают под конвенцию о военнопленных, дела которых слушаются именно военными судами. Сами моряки также отказались давать показания в суде, сославшись на статью 17 Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Этот документ предусматривает, что военнопленный при допросе обязан сообщить только свои фамилию, имя и звание, дату рождения и личный номер. Однако Лефортовский суд отказал в передаче дела в военный суд. Согласно официальной российской позиции задержанные не являются военнопленными, поскольку обвиняются в уголовном преступлении. Кроме того Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

25 ноября 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". После задержания катера и буксир отконвоировали в порт Керчи. Их экипажам - 22 военным морякам, а также двум прикомандированным сотрудникам Службы безопасности Украины, было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения. В Кремле, украинскую провокацию связали с желанием, теперь уже бывшего президента Петра Порошенко, повысить свой рейтинг перед выборами.