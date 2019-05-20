Тела погибших пассажиров при пожаре в Шереметьеве отправлены в Мурманск

Тела пассажиров, погибших в результате пожара в самолете Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево, отправлены авиарейсом в Мурманскую область. Об этом "РГ" сообщил источник, близкий к экстренным службам.

Завтра в Мурманске состоится церемония прощания с жертвами авиакатастрофы. Напомним, самолет, который должен был вылететь вечером 5 мая в Мурманск из аэропорта Шереметьево, был вынужден вернуться и загорелся при посадке.

В пожаре погиб 41 человек, в числе которых - 26 жителей Мурманской области. Возбуждено уголовное дело, в числе версий причин авиапроисшествия - неблагоприятные погодные условия, недостаточная квалификация пилотов и техническая неисправность.

В память об авиакатастрофе в сквере на улице Ленинградской города Мурманска возник стихийный мемориал. Люди до сих пор приносят туда цветы и свечи.