В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево

В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.

Обошлось без речей и официоза. Более 500 человек тихо поднялись по ступеням на низкий бетонный постамент памятника, огороженный тяжелыми цепями, и положили к ним цветы и мягкие игрушки, многие ставили свечи. С утра к подножию памятника легли тысячи гвоздик, среди которых трепетало пламя множества свечей.

- Не помню, чтобы когда-нибудь здесь было так много цветов, - рассказал усталый пожилой полицейский, наблюдавший за порядком. - Не было ни одного пьяного, никто не ругался и не скандалил. Хоть за это людям спасибо.

Было тихо, люди почти не говорили друг с другом. Мимо прошел мужчина лет сорока с опущенной головой, чуть слышно бормоча стихи Высоцкого: "На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче…" Так будет все три дня траура.

Случившееся стало шоком для жителей Заполярья. Сегодня во многих храмах области прошли панихиды по погибшим. Жители многих регионов России пишут жителям Мурманской области слова сочувствуя и соболезнуют беде семей, которые потеряли своих близких.

В результате жесткой посадки в Шереметьево погиб 41 человек. 26 из них - это жители Мурманской области.