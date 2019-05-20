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20.05.2019 17:03
Рубрика: Культура

Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Текст: Елена Демина
Начался новый этап реставрации поврежденной картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". Рентгенологи, химики и экспертно-научные сотрудники продолжают работу над реставрацией полотна. Об этом сегодня рассказали журналистам в Третьяковской галерее. Перед специалистами стоит задача восстановить картину, не раз побывавшую в руках вандалов. В 1913 году полотно уже было повреждено. Но если тогда это был порез, то в 2018 году картина подверглась более серьезным повреждениям- ударам. Поэтому на восстановление одной из величайших работ Ильи Репина уйдет много времени.

Реставраторы столкнулись с рядом проблем, связанных с особенностями картины. Первое - это ее размер (два на два с половиной метра). Такое полотно невозможно двигать и приводить в вертикальное состояние обычным способом. Единственный выход - специальный реставрационный стол-трансформер. Он выполнен по индивидуальному заказу на основе технического задания, подготовленного сотрудниками Третьяковской галереи. Это новейшее изобретение способно бережно двигать и разворачивать полотно даже таких масштабов, как "Иван Грозный и сын его Иван". После завершения работ по установке стола, реставраторы приступят к непосредственному процессу восстановления полотна.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Повредивший картину Репина вандал получил 2,5 года колонии

Картина "Иван Грозный и сын его Иван" - это картина с "характером". Использование стандартных способов реставрации в данном случае - невозможно. Как отмечает реставратор высшей квалификации Андрей Голубейко: "Проблема в том, что полотно Репина сильно реагирует на влажность. Отмачить холст гелями невозможно. Нельзя использовать водных составов. Поэтому разрабатывается специальная методика". Для восстановления картины с "хронической болезнью" эксперты планируют использовать метод сухой очистки. Кроме низкого уровня влажности, полотно необходимо хранить в специальном помещении. Об этом также позаботились - картина расположится в "темной" комнате с черными стенами. В этом пространстве будут соблюдены требуемые климатические условия и обязательный световой режим.

Напомним, что 25 мая 2018 года один из посетителей Третьяковской галереи прорвался в зал Репина и нанес картине "Иван Грозный и сын его Иван" удары металлической стойкой. Так как полотно было под стеклом, осколки нанесли ему серьезные повреждения. На следующий день подозреваемый Игорь Подпорин был задержан. С первых же дней после нападения на картину сотрудники галереи начали работы по спасению произведения.

Культура Арт Музеи и памятники
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