Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина

Реставраторы столкнулись с рядом проблем, связанных с особенностями картины. Первое - это ее размер (два на два с половиной метра). Такое полотно невозможно двигать и приводить в вертикальное состояние обычным способом. Единственный выход - специальный реставрационный стол-трансформер. Он выполнен по индивидуальному заказу на основе технического задания, подготовленного сотрудниками Третьяковской галереи. Это новейшее изобретение способно бережно двигать и разворачивать полотно даже таких масштабов, как "Иван Грозный и сын его Иван". После завершения работ по установке стола, реставраторы приступят к непосредственному процессу восстановления полотна.

Картина "Иван Грозный и сын его Иван" - это картина с "характером". Использование стандартных способов реставрации в данном случае - невозможно. Как отмечает реставратор высшей квалификации Андрей Голубейко: "Проблема в том, что полотно Репина сильно реагирует на влажность. Отмачить холст гелями невозможно. Нельзя использовать водных составов. Поэтому разрабатывается специальная методика". Для восстановления картины с "хронической болезнью" эксперты планируют использовать метод сухой очистки. Кроме низкого уровня влажности, полотно необходимо хранить в специальном помещении. Об этом также позаботились - картина расположится в "темной" комнате с черными стенами. В этом пространстве будут соблюдены требуемые климатические условия и обязательный световой режим.

Напомним, что 25 мая 2018 года один из посетителей Третьяковской галереи прорвался в зал Репина и нанес картине "Иван Грозный и сын его Иван" удары металлической стойкой. Так как полотно было под стеклом, осколки нанесли ему серьезные повреждения. На следующий день подозреваемый Игорь Подпорин был задержан. С первых же дней после нападения на картину сотрудники галереи начали работы по спасению произведения.