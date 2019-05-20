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20.05.2019 16:30
Рубрика: Экономика

В ФАС поддержали продажу крепкого алкоголя с 21 года

Текст: Евгений Гайва

Федеральная антимонопольная служба не видит рисков в случае введения запрета на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин. По его словам, служба готова поддержать это решение.

"В данном случае, поскольку ФАС - это служба, которая стоит на защите конкуренции, конкуренция не пострадает", - приводит слова Мишеловина RNS.

Однако такие меры должны приниматься на государственном уровне после широкой дискуссии, уточнил представитель ФАС.

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С инициативой запретить продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента лицам младше 21 года вышел Минздрав. В марте в ведомстве подготовили законопроект. Продажи предполагается ограничить с января 2020 года.

Ранее инициативу поддержал Минпромторг. Глава ведомства Денис Мантуров заявлял в апреле, что меры по снижению потребления алкоголя должны носить взвешенный характер, но повышение возраста, с которого будет разрешено продавать крепкий алкоголь, было бы целесообразно. 

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Госрегулирование оборота алкоголя Алкоголь и табак
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