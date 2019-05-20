В Госдуме поделились ожиданиями в связи с инаугурацией Зеленского

Новости

Эксперты составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами 18:10
Кемерово накрыл едкий дым от горящего автосалона 17:59
На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста 17:46
Летчик-испытатель назвал основные преимущества Су-57 17:40
ЦБ в апреле закупил в резервы 15,5 тонны золота 17:36
Где отчеканят очередной тираж белорусских монет 17:36
Сотрудникам БелАЭС выдали разрешения на работу с атомной энергией 17:30
Фото: "Дейенерис" простилась с "Игрой престолов" 17:28
В ЦУМе открылся мужской корнер Brunello Cucinelli 17:24
Сергей Собянин рассказал, когда и как в Москве пройдут выпускные вечера 17:24
На ПМЭФ обсудят поддержку малого и среднего предпринимательства 17:24
Собянин рассказал, как прошел первый фестиваль искусств "Николин день" 17:23
На выборах в Индии предрекают уверенную победу правящей партии 17:15
Глава правительства Самарской области покинул пост 17:11
В Подмосковье трое человек погибли после взрыва на АЗС 17:10
Умер певец Нильда Фернандес 17:07
"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате 17:05
Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина 17:03
Нацбанк Беларуси презентовал обновленные банкноты 17:00
В Греции раскопали устрашающий храм богини возмездия 17:00
Новый Lynk&Co, который приедет в Россию, сфотографировали на автовозе 17:00
Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена "всех на всех" 16:59
Автостраховщики объявили о снижении средней стоимости ОСАГО 16:42
Прокуратура обжаловала приговор суда по делу Мамаева и Кокорина 16:40
Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 17:20
Рубрика: В мире

В Госдуме поделились ожиданиями в связи с инаугурацией Зеленского

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали выступление нового президента Украины в ходе инаугурации. В нижней палате парламента поделились ожиданиями от предстоящей деятельности Владимира Зеленского и дали ряд прогнозов.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил заявление нового президента о готовности к диалогу ради мира на юго-востоке страны. Следующим шагом Зеленского после этого заявления должно стать выполнение политической части минских соглашений, заявил парламентарий.

Тот, по словам политика, говорил "правильные вещи о необходимости прекращения огня на Донбассе", кроме того, часть своей инаугурационной речи произнес на русском языке - родном для большинства населения Донецка и Луганска.

Лавров предложил Зеленскому начать в Донбассе с обмена "всех на всех"

- Надеюсь, новый состав Верховной рады сможет, наконец, принять необходимые для этого законодательные решения, - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат также напомнил, что в 2014 году экс-президент Петр Порошенко проводил люстрацию, и отметил, что теперь она грозит и его команде. Первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины, отметил он, направлены на тотальную смену властных элит.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выделил намерение принявшего присягу нового президента распустить Верховную раду.

Это намерение вкупе с призывом к кабинету министров подать в отставку "в условиях фронды со стороны нынешнего состава парламента и правительства является для Зеленского единственно возможным решением, чтобы попытаться сформировать до выборов свою политическую силу и удержать власть", подчеркнул Железняк.

Фото: AP Photo/Kathy Willens
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

- Политическая возня в высших эшелонах украинской власти демонстрирует отсутствие консенсуса и обещает сложное будущее для государства, обремененного войной на Донбассе и огромными долгами МВФ, - констатировал парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий также отметил, что принявший присягу Зеленский пошел по пути уничтожения команды своего предшественника. Он отметил, что некоторые заявления Зеленского отдают популизмом

- Хуже, чем при Порошенко, уже не будет, - спрогнозировал он в комментарии РИА Новости. - Потому что хуже некуда: экономика Украины развалена, Украина находится в состоянии гражданской войны, на Украине за последние годы приняты антинародные законы, нарушающие, в том числе, международное право. 

А депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил надежду на то, что новый состав украинской Рады "начнет строить новую дорогу в отношениях с Россией".

Министр обороны Украины подал в отставку

- Это стало бы лучшим показателем взросления украинских политических элит. И понятие "интересы Украины" для новой Верховной рады будет означать не идолопоклонство бандеровцам, а взвешенность во взаимовыгодных политических и экономических вопросах, - сказал Бальбек.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Отношения России и Украины Выборы президента Украины-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе
В ФАС поддержали продажу крепкого алкоголя с 21 года
Зеленский распустил Верховную Раду
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества