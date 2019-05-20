В Госдуме поделились ожиданиями в связи с инаугурацией Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил заявление нового президента о готовности к диалогу ради мира на юго-востоке страны. Следующим шагом Зеленского после этого заявления должно стать выполнение политической части минских соглашений, заявил парламентарий.

Тот, по словам политика, говорил "правильные вещи о необходимости прекращения огня на Донбассе", кроме того, часть своей инаугурационной речи произнес на русском языке - родном для большинства населения Донецка и Луганска.

- Надеюсь, новый состав Верховной рады сможет, наконец, принять необходимые для этого законодательные решения, - сказал Слуцкий журналистам.

Депутат также напомнил, что в 2014 году экс-президент Петр Порошенко проводил люстрацию, и отметил, что теперь она грозит и его команде. Первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины, отметил он, направлены на тотальную смену властных элит.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк выделил намерение принявшего присягу нового президента распустить Верховную раду.

Это намерение вкупе с призывом к кабинету министров подать в отставку "в условиях фронды со стороны нынешнего состава парламента и правительства является для Зеленского единственно возможным решением, чтобы попытаться сформировать до выборов свою политическую силу и удержать власть", подчеркнул Железняк.

- Политическая возня в высших эшелонах украинской власти демонстрирует отсутствие консенсуса и обещает сложное будущее для государства, обремененного войной на Донбассе и огромными долгами МВФ, - констатировал парламентарий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий также отметил, что принявший присягу Зеленский пошел по пути уничтожения команды своего предшественника. Он отметил, что некоторые заявления Зеленского отдают популизмом

- Хуже, чем при Порошенко, уже не будет, - спрогнозировал он в комментарии РИА Новости. - Потому что хуже некуда: экономика Украины развалена, Украина находится в состоянии гражданской войны, на Украине за последние годы приняты антинародные законы, нарушающие, в том числе, международное право.

А депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил надежду на то, что новый состав украинской Рады "начнет строить новую дорогу в отношениях с Россией".

- Это стало бы лучшим показателем взросления украинских политических элит. И понятие "интересы Украины" для новой Верховной рады будет означать не идолопоклонство бандеровцам, а взвешенность во взаимовыгодных политических и экономических вопросах, - сказал Бальбек.