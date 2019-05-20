В Казахстане ожидают визит Лукашенко во второй половине года

Вывести двусторонние отношения двух братских стран СНГ на более качественный уровень позволит, по словам посла Казахстана в Беларуси Ермухамета Ертысбаева, предстоящий визит президента РБ. В Казахстане, уточнил дипломат в беседе с журналистами 20 мая, ожидают во второй половине года белорусского лидера. Он подчеркнул, что Минск и Нур-Султан "имеют соглашение о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Производственно-технический опыт Беларуси, достижения в социально-экономическом развитии очень важны для Казахстана", - сказал посол, напомнив, что товарооборот между двумя странами уже достигает "почти миллиард долларов".

Казахстан, по его словам, которые приводит БЕЛТА, твердо привержен развитию евразийской интеграции. "Стратегическое изменение в подходах к Евразийскому союзу невозможно, - подчеркнул дипломат. - Мы шли и будем идти по этому пути. Мы будем расширять, выводить на новый качественный уровень Евразийский союз. Он будет привлекательным не только для бывших республик Советского Союза. Ведь мы живем в 21-ом веке, когда государство, замкнутое в своей национальной скорлупе, - это уже прошлое".

Ермухамет Ертысбаев напомнил в этой связи, что в конце мая Нур-Султан примет юбилейный саммит Евразийского экономического союза. Подробности проведения форума посол намерен обсудить на предстоящей встрече с Александром Лукашенко.