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21.05.2019 12:21
Рубрика: Культура

В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Текст: Денис Передельский
Фото: Heather McKillop / LSU Фото: Heather McKillop / LSU
Фото: Heather McKillop / LSU

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.

Об открытии рассказывается на сайте университета. Удивительный артефакт антропологи обнаружили при обследовании древнего соляного рудника.

Речь идет об инструменте, изготовленном из высококачественного полупрозрачного жадеита - минерала зеленого цвета. Сохранилась даже деревянная ручка, причем она находится в очень хорошем состоянии.

Ручка изготовлена из байи - так называемого розового дерева. По мнению ученых, сочетание этих материалов говорит о том, что соляные разработки играли важную роль в экономике классического периода майя более 1000 лет назад.

Фото: iStock
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"Эти люди были успешными "предпринимателями", и им удалось получить высококачественные инструменты для своего ремесла, - говорит ведущий автор работы Хизер МакКиллоп. - Соль была очень востребована народом майя, она входила в рацион. Кроме того, ее использовали для  хранения рыбы и мяса".

Исследователи отмечают, что жадеит - это очень твердый камень. Обрабатывать его крайне сложно, к тому же у майя не было металлических инструментов. Однако они владели техникой, позволявшей обрабатывать минералы.

В классический период цивилизации майя (300-900 гг. нашей эры) высококачественный полупрозрачный жадеит, как правило, использовали для изготовления статуэток и украшений для членов королевской семьи и других представителей элиты.

Однако новое исследование доказывает, что инструменты из жадеита активно применяли при добыче соли. Кстати, этот древний рудник находится на юге Белиза. Он состоит из 110 участков площадью около восьми квадратных километров.

Эти участки расположены в морской лагуне, окруженной мангровым лесом. Повышение уровня моря со временем полностью скрыло их под водой.

"Этот инструмент из жадеита является первым в своем роде, который был обнаружен с неповрежденной деревянной ручкой", - сказала МакКиллоп.

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