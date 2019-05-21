Forbes назвал самых перспективных россиян до 30 лет

Российский Forbes впервые опубликовал рейтинг "30 до 30", который должен стать ежегодным.

В него вошли молодые перспективные предприниматели, управленцы, ученые, спортсмены, артисты, которые уже добились признания внутри страны или на глобальном уровне. В Америке аналогичный рейтинг впервые появился в 2011 году. Тогда в нем было 360 человек. За девять лет сообщество участников списка выросло до 5000 человек.

Как поясняет издание, в апреле на сайте Forbes был опубликован лонг-лист из ста номинантов. Жюри, редакция и читатели выбрали топ-30. При формировании списка победителей принимались в расчет возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

Среди вошедших в итоговый рейтинг - создатель робота-андроида, управляющий директор "Яндекс.Такси", создатель "квантового блокчейна". Попала туда и популярная певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Ей 20 лет. Она - студентка факультета продюсерства и экономики ВГИКа.

В 2016 году дебютировала со сборником тихих иронических песен "Психоделический клауд-рэп", а в 2018-м выпустила полноценный альбом "Раскраски для взрослых", который стал хитом.

22-летний Александр Головин вошел в рейтинг в номинации "Спорт и киберспорт". В 16 лет парень из Кемеровской области оказался в ЦСКА, в 18 дебютировал в основном составе команды, а в 19 стал чемпионом России.

В сезоне 2017/2018 Головин проявил себя в еврокубках, стал одним из главных героев сборной России на ЧМ, а после турнира уехал играть в Европу. Молодой игрок обошелся футбольному клубу "Монако" в 30 миллионов евро.