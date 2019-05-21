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21.05.2019 10:41
Рубрика: Культура

Глеб Панфилов завершил съемки фильма по Солженицыну к своему юбилею

Текст: Сусанна Альперина
21 мая режиссеру Глебу Панфилову исполняется 85 лет. Как раз накануне своего юбилея Глеб Панфилов завершил съемки фильма "Один день Ивана Денисовича" - он создан по мотивам рассказа лауреата Нобелевской премии Александра Солженицына. И об этой работе уже писала "РГ".

Последний съемочный день прошел в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово". В помещении старой сельской школы был снят допрос Ивана Денисовича, попавшего в немецкий плен. Главную роль - Ивана Денисовича Шухова - сыграл Филипп Янковский. Съемки фильма проходили преимущественно зимой: с декабря 2017 года по февраль 2018 и с января по май 2019 года. "Один день Ивана Денисовича" - самая сложная и трудоемкая картина в фильмографии Глеба Панфилова. На съемочной площадке он проводил по 12 часов почти без перерывов. Молодая съемочная группа - большинству членов команды было до 35 лет - обращала внимание на необыкновенную выносливость Панфилова. На протяжении двух зим режиссер был полностью погружен в работу, в свой материал и в тот киноязык, на котором он хочет разговаривать с будущим зрителем. Военный блок картины снимал один из самых молодых и дерзких операторов Михаил Хасая ("Притяжение", "Трезвый водитель"). В "лагере" за камерой был классик российского кино Михаил Агранович.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
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Как автор сценария Глеб Панфилов дописал историю солдата Ивана Шухова, рассказав больше подробностей о том, как именно он воевал, как попал в плен, как бежал из него, как попал в лагерь.

Опубликованная в 1962 году повесть "Один день Ивана Денисовича" стала главной литературной сенсацией в России и принесла мировую славу Александру Солженицыну, а в русской литературе открыла тему лагерей и репрессий. Глеб Панфилов давно хотел экранизировать этот текст. 10 лет назад он совместно с Солженицыным написал и снял сериал "В круге первом", после которого Солженицын мог доверить "Ивана Денисовича" только Панфилову.

Судьба распорядилась так, что от рождения идеи до ее воплощения прошло больше 10 лет. Наталья Дмитриевна Солженицына - вдова писателя и президент Фонда Солженицына - поддержала Глеба Анатольевича в его идее дописать историю героя, чтобы сделать ее более кинематографичной.

"Эта картина о русском характере, - говорит Глеб Панфилов. - О богом хранимом человеке, который выживает там, где выжить нельзя. В самых нечеловеческих, несовместимых с жизнью ситуациях он остается живым и несломленным. Где-то героический, где-то незаметный, где-то твердый, где-то осторожный, он знает, что ему надо выжить ради важной цели. Выжить, не потеряв своего достоинства".

Фото: Предоставлено компанией "Среда"
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"Эта история о несломленном характере, о жажде жизни, о любви и преданности, - говорит исполнитель главной роли Филипп Янковский, - и мне хочется верить, что когда картина будет выходить на экраны, найдется немало людей, которые захотят потратить время не на очередную мишуру спецэффектов, а на большую картину большого мастера".

"Впервые мы работали с Глебом Анатольевичем в 1992 году, - рассказывает оператор-постановщик фильма Михаил Агранович, снявший с Глебом Панфиловым 4 картины. - Тогда он пригласил меня стать оператором фильма "Мать". Я, конечно, согласился, но для меня это был очень странный выбор материала - казалось бы, на дворе начало 90-х, перестройка: открылась запрещенная литература, стало можно снимать все, что угодно, а Панфилов выбрал главное произведение соцреализма. Я не мог понять - почему? А он не говорил об этом. В результате "Мать" оказалась намного актуальнее громких перестроечных фильмов, попала в основной конкурс Каннского фестиваля, а Панфилов получил в Каннах приз "за художественный вклад". Уверен, что и сейчас, когда тема ГУЛАГа многим кажется закрытой, режиссер хочет сказать что-то, о чем пока знает он один".

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