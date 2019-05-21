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21.05.2019 13:59
Рубрика: Культура

В Турции обнаружен город могущественной хеттской цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

Международная команда археологов при раскопках в центральной части Турции обнаружила руины хеттского поселения, возраст которого превышает 3000 лет.

Как сообщает Archaeology News Network, археологи раскопали уже девять слоев строительства на месте поселения, возникшего в период расцвета хеттской цивилизации. Это индоевропеский народ, обитавший в Малой Азии. Хеттское царство было одним из мощнейших в свои времена и конфликтовало с Древним Египтом.

Фото: Heather McKillop / LSU
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По словам руководителя раскопок Кимиеси Мацумуры, исследователи обнаружили городскую стену, датируемую 600-700 гг. до н.э. Под ней был найден культурный слой, датируемый XIV веком до нашей эры.

Территория раскопок, по сути, охватывает огромный город, существовавший во времена хеттов. Он оказался таким большим, что археологам может потребоваться целый век на его подробное изучение.

Также ученые обнаружили глиняные таблички. Предположительно, это была часть дипломатической переписки, которую хетты вели с фараонами.

"В одном из таких писем сказано, что в соседнюю страну был отправлен посланник, который не вернулся обратно, - говорит Мацумура. - Также была обнаружена костяная печать, относящаяся к Хеттской столице - городу Хаттуса. Это является еще одним свидетельством того, что найденный нами город был связан с хеттами".

Кроме того, на месте раскопок обнаружена стеклянная бутылка, датируемая примерно 1700 годом до н.э. К слову, это одна из древнейших стеклянных бутылок в мире.

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