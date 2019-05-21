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Раскрыта тайна происхождения цивилизации, жившей на плато Наска 12:24
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21.05.2019 12:24
Рубрика: Культура

Раскрыта тайна происхождения цивилизации, жившей на плато Наска

Текст: Денис Передельский
Фото: Andina Фото: Andina
Фото: Andina

В Перу археологи изучили древнюю керамику, найденную при раскопках в археологическом комплексе Вари в Аякучо, и установили, что первая на территории этого государства империя возникла благодаря влиянию цивилизации Наска.

Как сообщает агентство Andina, ученым удалось раскрыть тайну происхождения андской цивилизации, которая создала первую на территории Перу империю. Речь идет о цивилизации Вари.

Ученым из Национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга помог анализ рисунков на 45 керамических изделиях, найденных при раскопках близ города Аякучо.

Фото: Heather McKillop / LSU
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Он показал, что происхождение Вари тесно связано с культурами Наска и Уарпа. Последние проживали на плато, известном своими геоглифами.

Исследователи определили, что столица первой перуанской империи, которая возникла между 600 и 1200 годами нашей эры, находилась на месте современного археологического комплекса Вари. Вероятно, это был большой город с храмами, дворцами, жилыми комплексами и мастерскими.

На керамике этой цивилизации изображены животные, водоросли, рыбы и осьминоги - все они подобны тем, которые встречаются у культуры Наска. Ранее считалось, что на Вари главным образом повлияла культура Тиуанако.

"Наши исследования показали, что это не так, - говорит ведущий автор работы Хосе Очатома Паравесино. - Первоначально огромное влияние на Вари оказала культура Наска. Влияние культуры Тиауанако прослеживается в период, когда Вари достигли пика своего развития. Об этом, например, свидетельствует изображение бога, держащего в руках посох с набалдашником в виде кондора. Подобный бог встречается в городе Солнца Тиуанако".

Также установлено, что у цивилизации Вари существовал ритуал уничтожения керамики. Поэтому артефакты буквально пришлось собирать по кусочкам.

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