Косачев: Зеленский продемонстрировал, что возглавил зависимую страну

Для Украины и для самого Зеленского в его роли главы государства ужесточение антироссийских санкций не просто ничего не даст, но только усложнит процесс нормализации отношений с нашей страной - а без этого ему придется работать в жестких рамках политики своего предшественника. Однако если для Порошенко "война с Россией" была главным способом сохранения власти и оправдания своих провалов, то у Зеленского пока остается шанс начать все с "чистого листа" и сменить губительный для Украины курс на усиление внутренних и внешних конфликтов.

И, напротив, сохраняя преемственность в бессмысленности, Зеленский рискует быстро растратить капитал доверия, который ему дан населением. А оно прекрасно видит, что никакие санкции не помогли Украине в решении ее задач, и самого Порошенко привели к краху на выборах. Но - нет, преемник Порошенко на встрече и с европейскими политиками твердил, что усиление санкций в отношении Российской Федерации "жизненно важно для Украины".

На деле это - тупик. Совершение одних и тех же действий в расчете на разные результаты это признак, мягко говоря, неадекватности в политике. И если Зеленский хочет добиться перелома в ситуации, в которой оказалась его страна в результате правления его предшественника, то ему менее всего следует наступать на "грабли Порошенко" на тему "российской агрессии" и "ужесточения санкций". Проверено, не работает.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.