В Белгородской области простились с погибшим в Шереметьево военным

В поселке Викторополь Белгородской области прошло прощание с 23-летним военнослужащим Алексеем Ганзиевым, погибшим при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево.

В Вейделевском районе Белгородской области 21 мая прошли похороны военнослужащего Алексея Ганзиева. В прощании с погибшим приняли участие его родственники, друзья и рота почетного караула. Алексей Ганзиев скончался 5 мая во время аварийной посадки самолета рейса SU1492, следовавшего из Москвы в Мурманск.

- Военнослужащего похоронили в родном поселке. С Алексеем простились родные, друзья, приехал один представитель из воинской части, где он служил, были представители администрации района, - говорится в сообщении ТАСС.

Односельчане провели траурный митинг, посвященный памяти Алексея. Власти региона выделили семье погибшего 1 миллион рублей в качестве материальной помощи.

Борт Москва - Мурманск вернулся в Шереметьево вскоре после взлета вечером 5 мая. При приземлении лайнер загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.