СК опубликовал видео из салона сгоревшего в Шереметьево самолета

Следственный комитет опубликовал видео из аэропорта Шереметьево, где накануне при жесткой посадке загорелся самолет. Утром в понедельник место происшествия осмотрел глава ведомства Александр Бастрыкин.

На кадрах видно, что хвостовая часть лайнера практически уничтожена огнем.

На месте трагедии продолжают работать следователи.

Ранее в понедельник стало известно, что следователи обнаружили "черные ящики" сгоревшего самолета. СК также озвучил основные версии трагедии, в числе которых техническая неисправность, неблагоприятные погодные условия и возможная ошибка пилотов.

Борт Москва - Мурманск вернулся в Шереметьево вскоре после взлета вечером 5 мая. При приземлении лайнер загорелся. В результате произошедшего погиб 41 человек из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту.