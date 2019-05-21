В Москве открылась выставка "Беларусь и белорусы"

В Московском государственном институте международных отношений открылась выставка "Беларусь и белорусы" из фондов Национального исторического музея Беларуси. Ее организаторами выступили Посольство Беларуси в России и белорусское землячество института.
"В экспозиции выставки представлен исторический обзор, затрагивающий основные этапы развития Беларуси (древность, первые государственные образования, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия, настоящее страны), раскрываются особенности материальной и духовной деятельности белорусов, - отметил в своем выступлении на вернисаже старший советник Посольства Василий Черник. - Дается характеристика культурному достоянию белорусской нации, как неотъемлемой части мирового сообщества".
Выставка состоит из мобильных конструкций, на которых размещены документы, высококачественные тематические изображения, фотографии с пояснительными текстами на белорусском и английском языках.
На вернисаже белорусские студенты МГИМО читали стихи на родном языке, состоялась дегустация белорусской кухни.