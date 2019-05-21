В Москве открылась выставка "Беларусь и белорусы"

В Московском государственном институте международных отношений открылась выставка "Беларусь и белорусы" из фондов Национального исторического музея Беларуси. Ее организаторами выступили Посольство Беларуси в России и белорусское землячество института.

Фото: Посольство Беларуси в России

"В экспозиции выставки представлен исторический обзор, затрагивающий основные этапы развития Беларуси (древность, первые государственные образования, Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, Российская империя, Советская Белоруссия, настоящее страны), раскрываются особенности материальной и духовной деятельности белорусов, - отметил в своем выступлении на вернисаже старший советник Посольства Василий Черник. - Дается характеристика культурному достоянию белорусской нации, как неотъемлемой части мирового сообщества". Третьяковка получила стол-трансформер для реставрации картины Репина Выставка состоит из мобильных конструкций, на которых размещены документы, высококачественные тематические изображения, фотографии с пояснительными текстами на белорусском и английском языках. На вернисаже белорусские студенты МГИМО читали стихи на родном языке, состоялась дегустация белорусской кухни.



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