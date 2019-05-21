В Москве проходит российско-польский музыкальный фестиваль

В расписании XV фестиваля - шесть концертов, где выступают молодые российские и польские музыканты. В этом году с российской стороны в концертах участвуют лауреаты международных конкурсов и студенты КПТИ имени Г.П. Вишневской. Среди них - известный пианист Юрий Фаворин и виолончелист Евгений Румянцев, Надежда Артамонова (скрипка), Станислав Ярошевский (флейта), Мария Остроухова (вокал) и другие. А из Польши в Москву приехали преподаватели и студенты Познаньской академии музыки, варшавского Университета музыки имени Фредерика Шопена и других учебных заведений. Специально для польских гостей организовали мастер-классы профессоров Московской консерватории.

Сегодня на фестивале состоится заключительный концерт, который пройдет вечером в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке. Музыканты будут выступать с московским камерным оркестром "Musica Viva" под управлением выдающегося музыканта, виолончелиста и дирижера Александра Рудина. В программе: произведения Баха, Моцарта, Бетховена и др.

Справка "РГ"

Фестиваль "Молодежная академия искусств. Опыт молодежной дипломатии" проводится в Москве с 1995 года молодежно-концертной программой "Школа муз" при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Россотрудничества, Посольства РФ в Польше, Посольства Польши в РФ, Института Адама Мицкевича в Варшаве, Российского Центра науки и культуры в Варшаве.