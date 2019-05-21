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21.05.2019 12:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве проходит российско-польский музыкальный фестиваль

Текст: Северьян Цагарейшвили
Музыкальный фестиваль "Молодежная академия искусств", проходящий в эти дни в Москве, существует с 1995 года. Каждый год молодые польские музыканты приезжают в Москву и играют вместе со своими российскими коллегами. И на этот "ансамбль" не влияют никакие сложные политические обстоятельства.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В расписании XV фестиваля - шесть концертов, где выступают молодые российские и польские музыканты. В этом году с российской стороны в концертах участвуют лауреаты международных конкурсов и студенты КПТИ имени Г.П. Вишневской. Среди них - известный пианист Юрий Фаворин и виолончелист Евгений Румянцев, Надежда Артамонова (скрипка), Станислав Ярошевский (флейта), Мария Остроухова (вокал) и другие. А из Польши в Москву приехали преподаватели и студенты Познаньской академии музыки, варшавского Университета музыки имени Фредерика Шопена и других учебных заведений. Специально для польских гостей организовали мастер-классы профессоров Московской консерватории.

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Сегодня на фестивале состоится заключительный концерт, который пройдет вечером в Государственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке. Музыканты будут выступать с московским камерным оркестром "Musica Viva" под управлением выдающегося музыканта, виолончелиста и дирижера Александра Рудина. В программе: произведения Баха, Моцарта, Бетховена и др.

Справка "РГ"

Военный оркестр из КНДР впервые выступит на фестивале "Спасская башня"

Фестиваль "Молодежная академия искусств. Опыт молодежной дипломатии" проводится в Москве с 1995 года молодежно-концертной программой "Школа муз" при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, Россотрудничества, Посольства РФ в Польше, Посольства Польши в РФ, Института Адама Мицкевича в Варшаве, Российского Центра науки и культуры в Варшаве.

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