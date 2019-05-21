Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре

Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.

Автосалон Hyundai на Октябрьском проспекте загорелся накануне около девяти часов вечера. Открытое пламя на крыше здания заметили из окон жильцы девятиэтажного дома напротив. Они и вызвали пожарных. Когда те прибыли на место, вся кровля автосалона уже была охвачена огнем. Из очага возгорания валил густой и едкий черный дым, быстро распространявшийся по всей округе.

Локализовать пожар, площадь которого составила почти четыре тысячи квадратных метров, удалось не сразу. А ликвидировали его лишь через несколько часов. Причины ЧП еще предстоит выяснить.

- Проверку под контролем областной прокуратуры будет проводить прокуратура Центрального района города Кемерово, - уточнила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Пострадавших, по данным надзорного ведомства, в результате пожара нет. При этом, как сообщает ТАСС, за медицинской помощью обратились полицейский и двое работников автоцентра, получивших легкие отравления продуктами горения.