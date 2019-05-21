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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку после пожара в кемеровском автоцентре

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности организована прокуратурой Кемеровской области после пожара в крупном автоцентре в столице Кузбасса.

В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

Автосалон Hyundai на Октябрьском проспекте загорелся накануне около девяти часов вечера. Открытое пламя на крыше здания заметили из окон жильцы девятиэтажного дома напротив. Они и вызвали пожарных. Когда те прибыли на место, вся кровля автосалона уже была охвачена огнем. Из очага возгорания валил густой и едкий черный дым, быстро распространявшийся по всей округе.

Локализовать пожар, площадь которого составила почти четыре тысячи квадратных метров, удалось не сразу. А ликвидировали его лишь через несколько часов. Причины ЧП еще предстоит выяснить.

- Проверку под контролем областной прокуратуры будет проводить прокуратура Центрального района города Кемерово, - уточнила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Пострадавших, по данным надзорного ведомства, в результате пожара нет. При этом, как сообщает ТАСС, за медицинской помощью обратились полицейский и двое работников автоцентра, получивших легкие отравления продуктами горения.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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