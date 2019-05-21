В Кемерове оштрафован "заминировавший" самолет житель Москвы

145 тысяч рублей заплатит 60-летний житель Москвы, который на три часа задержал вылет рейса из Кемерова в столицу, сообщив о бомбе на борту воздушного судна.

Заводский районный суд установил, что мужчина весной текущего года прибыл в Кемерово в качестве эксперта творческой комиссии хореографического конкурса-фестиваля "Закружи вьюга". Вернуться в столицу он собирался 3 марта рейсом до Домодедово. И, уже находясь в салоне самолета, в ответ на просьбу бортпроводника убрать вещи на багажную полку заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Сотрудники спецслужб были вынуждены провести весь комплекс необходимых в таких случаях мероприятий. Бомбы не обнаружили.

- Противоправные действия пассажира вызвали задержку вылета лайнера на три часа 16 минут, - уточнила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - Ущерб, нанесенный государству, превысил 115 тысяч рублей.

После инцидента было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). И суд в итоге признал фигуранта виновным. Учитывая положительные характеристики, полное признание вины, раскаяние, а также отсутствие судимостей, ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Причиненный ущерб московский гость также возместил в полном объеме.