С какими инфекциями рискуют встретиться туристы

Планируя отпуск, совсем неплохо подстраховаться и заранее разузнать о возможных неприятных "сюрпризах", с которыми могут столкнуться туристы на отдыхе. Согласитесь, совсем не хочется "подцепить" какую-нибудь инфекцию и вместо отдыха заниматься лечением.

Узнать риски туристам помогает Росздравнадзор - федеральная служба следит за эпидемической ситуацией не только в России, но и в мире, и регулярно обновляет информацию на своем сайте. Итак, чего стоит опасаться в нынешнем сезоне?

Корь

Эпидситуация по кори в Европе ухудшается, констатировали в Роспотребнадзоре, основываясь на последних данных ВОЗ. За последние 14 месяцев корью в странах Европейского региона, а также государствах, граничащих с Россией, переболели 100 тысяч человек. При этом от осложнений заболевания умерло 90 человек. С начала нынешнего года зарегистрировано уже более 51 тысячи случаев заражения корью.

Вот перечень стран, наиболее неблагополучных по кори:

Украина - 34,2 тыс. случаев заражения;

Казахстан - 5,3 тыс.;

Грузия - 2,9 тыс.;

Кыргызстан - 1,5 тыс.;

Северная Македония - 829 случаев;

Литва - 329 случаев;

Босния и Герцеговина - 327 случаев;

Болгария - 236 случаев.

Продолжают случаться вспышки кори и в российских регионах. Как поясняют эпидемиологи, это, как правило, "завозные" случаи: вирус "привозят" из-за рубежа туристы, командировочные, мигранты.

С первого апреля в России проходит так называемая "подчищающая" иммунизация: против кори привито уже более 400 тыс. человек.

Почему надо бояться этой инфекции, ведь мы все помним, что в советском детстве болели ею довольно часто?

Во-первых, корь - одна из самых контагиозных инфекций, то есть даесли вы просто побывали в одном помещении с больным человеком, риск заразиться близок к 100 процентам. Во-вторых, у взрослых заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей, и чаще дает серьезные осложнения. Вот почему Роспотребнадзор рекомендует не отказываться от проведения прививок, поскольку это единственный надежный способ защиты. Тем более, стоит подумать о вакцинации, планируя поездку в страну, где фактически имеет место эпидемия.

- Если человек был дважды привит от кори в детстве, он защищен, - пояснила "РГ" руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний НИИ детских инфекций ФМБА России профессор Сусанна Харит. - Но если вы не уверены, что делали прививку, или ограничились только одним уколом, а ревакцинацию (повторную прививку) не делали, и при этом вы не болели корью - в этом случае лучше защититься. Тем более что иммунитет, сформированный в результате прививки, может к взрослому возрасту ослабеть. Но это, кстати, можно проверить, сделав специальный анализ крови.

Желтая лихорадка

Любителям экзотических стран стоит озаботиться ситуацией по желтой лихорадке - смертельно опасной инфекции. В 2016-2018 годах, сообщили в Роспотребнадзоре, случаи заболевания были зарегистрированы во многих странах Латинской Америки и Западной Африки. Только в Бразилии с 1 июля 2017-го по 1 июля 2018 года было лабораторно подтверждено 1266 случаев заболевания, в том числе 409 человек (практически каждого третьего!) спасти не удалось.

Встречается желтая лихорадка в Колумбии, Эквадоре, Французской Гвиане, Перу, Гамбии и Суринаме. За этот же год заболели несколько непривитых туристов из Франции, Нидерландов, Румынии, Швейцарии, Германии и Аргентины.

Желтая лихорадка переносится комарами - либо от зараженных обезьян, либо от уже заразившегося человека.

"Профилактическая прививка против желтой лихорадки перед поездкой в эндемичную по этой инфекции страну - это единственное надежное средство предупредить заражение", - пояснили в Роспотребнадзоре. Причем однократной вакцинации достаточно, чтобы сформировать пожизненный иммунитет.

Туристам важно знать: мало только сделать прививку, нужно получить подтверждающий документ - свидетельство о вакцинации - на английском или французском языке с печатью медучреждения, в котором была выполнена прививка. Если при въезде в эндемичную страну турист не сможет предъявить такое свидетельство, его могут задержать и отправить на карантин на шесть дней (столько длится инкубационный период заболевания). Или даже просто не пустить в страну. Росздравнадзор опубликовал официальный перечень стран, требующих наличия вакцинации против желтой лихорадки и подтверждающего свидетельства.

Планируя отдых, стоит учесть и возможные риски для здоровья

Вот эти страны: Ангола, Бурунди, Габон, Гана, Французская Гвиана, Гвинея-Бисау, Конго, Кот-д Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Сьерра-Леоне, Суринам, Того, Центрально-Африканская Республика. Список стран, при въезде в которые рекомендовано проведение прививки, намного шире . Полный перечень таких государств также приведен на официальном сайте Росздравнадзора. К уже перечисленным в нем добавлены еще несколько африканских стран и большинство стран Латинской Америки.

Коксаки

Этот вирус наделал немало шуму летом 2017 года, когда эпидемия разразилась на курортах Турции. Не случайно вирус иногда называют "турецким гриппом". Заболевание не смертельное, но неприятное: с высокой температурой и сильным недомоганием. Коксаки - это энтеровирусная (кишечная) инфекция, поражающая к тому же кожу. Летом 2017 года нашей надзорной службе пришлось даже открыть "горячую линию" для наших туристов. И объяснять, что избежать заражения можно: надо только соблюдать правила личной гигиены и воздержаться от купания в бассейне.

В этом сезоне случаев заболевания, вызванных вирусом Коксаки, не зарегистрировано. Но сезон еще только начинается, а потому стоит напомнить, в отелях каких городов распространялась инфекция: Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья.

Случай

Пять минут на выход

Из-за детской ветрянки семья Хайруллиных возвращалась домой в Набережные Челны с дополнительными "приключениями". Фото: instagram.com/alinapesok

Семья российских туристов застряла на Канарских островах из-за ветрянки, которой заболели дети. На обратном пути их высадили из самолета. Этот случай широко обсуждался в соцсетях. Права ли была авиакомпания, и смогут ли в такой ситуации туристы вернуть дополнительно понесенные расходы? "Авиакомпания была абсолютно права, - сообщила "РГ-Неделе" руководитель направления по страхованию ответственности туроператоров Совета по медстрахованию ВСС Юлия Алчеева. - В случае если у кого-либо из пассажиров есть явные признаки инфекционного заболевания, командир судна имеет право принять решение об отказе в воздушной перевозке. Это в интересах и самого больного человека, и других пассажиров".

Семья вынужденно продолжила "отдых": потратилась на отель, питание, приобретение новых билетов. Можно ли вернуть эти деньги? "Выезжая за рубеж, все туристы оформляют медицинскую страховку, - отметила Алчеева. - Если в договоре предусмотрено покрытие подобных случаев, то все дополнительные расходы страховая компания компенсирует".

Конечно, в жизни случается разное, и бывает, что авиакомпаниям приходится перевозить больных людей. В этом случае, советует Юлия Алчеева, туристу следует оформить в госпитале, куда он обращался за помощью, fit-to-fly (flight recommendations) - это медицинское свидетельство того, что человек допускается к авиаперевозке, что его состояние позволяет перенести полет. В этом документе также могут быть указаны детали, нуждается ли он в сопровождении или особой помощи.

Конечно, лучше вовсе не попадать в подобные истории, и чтобы защитить себя от инфекций, стоит соблюдать календарь прививок, а в случае необходимости сделать дополнительную вакцинацию. Но, отметила эксперт, прививка остается делом добровольным, поэтому ее отсутствие не может служить для страховой компании поводом, чтобы отказать туристам в компенсации непредвиденных расходов.

Кстати

Чем чаще всего болеют на курортах

Многие воспользовались длинными майскими праздниками, чтобы открыть курортный сезон. Больше всего обращений за медпомощью от наших туристов поступило за это время из Таиланда, Турции, Кипра и Вьетнама, сообщили в "Сбербанк Страховании". Основные причины - простуда, ОРВИ, тонзиллит. Обострениям способствует смена климата, кондиционеры, прохладительные напитки. В Таиланде и Вьетнаме много обращений из-за пищевых отравлений, а также из-за укусов животных, насекомых и опасных морских обитателей - медуз, морских змей и ежей. В Таиланде и Турции туристы получают травмы в результате ДТП. Еще одна частая причина - солнечные ожоги.