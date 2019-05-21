Skoda Rapid получит новый турбомотор

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.

По данным издания Autocar, новый двигатель появится у модели в начале следующего года. Пока эта рокировка подтверждена для индийской версии бюджетника, который в настоящее время предложен со 105-сильным 1.6 MPI и 1.5-литровым дизелем мощностью 110 л.с. Последний к следующему году исчезнет из гаммы по причине неэкологичности.

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант. В паре с мотором будет предложена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Отметим, что в России Skoda Rapid тоже можно купить с двигателем объёмом 1.6 литра, который развивает 110 л.с. и может быть сагрегатирован либо с 5-скоростной МКП, либо с 6-ступенчатым "автоматом". Также для нашего Rapid предлагается с 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и 7DSG. Цена на модель начинается от 660 000 рублей.

Ранее "Российская газета" сообщала, что новое поколение Skoda Rapid через один рестайлинг - ориентировочно в конце 2021 года. Процедуру обновления модель должна пройти в первом квартале 2020-го.