Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве 15:35
Кроссовер Hyundai Venue оказался на 300 тысяч рублей дешевле Creta 15:00
УАЗ "Хантер" окончательно превратили в грузовик 14:12
За новым супергибридом Ferrari устроили настоящую охоту 13:40
21.05.2019 16:01
Рубрика: Легковые авто

Skoda Rapid получит новый турбомотор

Текст: Евгений Костин

Компания Skoda официально подтвердила, что бензиновый 1.6 MPI, который доступен для Rapid, будет отправлен в отставку, а на смену ему придёт турбированный TSI объёмом всего один литр.

По данным издания Autocar, новый двигатель появится у модели в начале следующего года. Пока эта рокировка подтверждена для индийской версии бюджетника, который в настоящее время предложен со 105-сильным 1.6 MPI и 1.5-литровым дизелем мощностью 110 л.с. Последний к следующему году исчезнет из гаммы по причине неэкологичности.

Фото: Пресс-служба Skoda.
Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout

На международных рынках 1.0 TSI представлен в двух вариантах мощности: 95 и 115 л.с. Предполагается, что Rapid получит более производительный вариант. В паре с мотором будет предложена 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия.

Отметим, что в России Skoda Rapid тоже можно купить с двигателем объёмом 1.6 литра, который развивает 110 л.с. и может быть сагрегатирован либо с 5-скоростной МКП, либо с 6-ступенчатым "автоматом". Также для нашего Rapid предлагается с 1.4 TSI мощностью 125 л.с. и 7DSG. Цена на модель начинается от 660 000 рублей.

Ранее "Российская газета" сообщала, что новое поколение Skoda Rapid через один рестайлинг - ориентировочно в конце 2021 года. Процедуру обновления модель должна пройти в первом квартале 2020-го.

"Бюджетники" лучше "премиума": названы самые надежные автомобили
Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире
#Skoda