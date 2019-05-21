Удар по бюрократии: Ford объявил о крупных сокращениях во всём мире

Американский автопроизводитель рассказал подробности о планах по реструктуризации бизнеса. Одно из положений - добиться экономии порядка 600 миллионов долларов в год за счёт минимизации бюрократической составляющей и пересмотра организационной структуры.

Решение поставленных задач будет достигаться в том числе значительными сокращениями сотрудников предприятий Ford по всему миру. Штат сократится примерно на 7 000 человек, что составляет 10% об общей численности.

Интересно, что реструктуризация практически не затрагивает работников заводов, занятых на производстве: этого удалось избежать благодаря переориентации предприятий на выпуск пикапов, коммерческого транспорта, в том числе грузовиков, и SUV. Все уволенные получат выходное пособие.

Как заявил генеральный директор Ford Джим Хакетт, реструктуризация бизнеса коснётся управленцев: теперь у менеджера будет в подчинении не пять человек, как раньше, а семь - это должно сократить бюрократическую составляющую примерно на треть. Также Хакетт отметил, что до начала мероприятий по реформации бизнеса было 14 организационных уровней, к концу реализации плана в сентябре их должно остаться максимум девять.

Несмотря на то, что Ford приходится сокращать персонал практически по каждому направлению - инжиниринг, маркетинг, логистика, финансы и так далее, автопроизводителю всё-таки приходится нанимать новых специалистов, которые будут заниматься разработкой программного обеспечения для беспилотников и электромобилями.

Напомним, в конце марта 2019 года стало известно, что Ford уходит с российского рынка легковых автомобилей. Заводы во Всеволожске, Набережных Челнах будут закрыты, а в Елабуге оставят лишь сборку семейства коммерческого транспорта Ford Transit. Вчера, 20 мая 2019 года, стало известно, что на калининградском "Автоторе" приступили к производству Ford Trucks F-Max.