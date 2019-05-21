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21.05.2019 15:20
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили перспективу санкций в отношении "Северного потока - 2"

Текст: Татьяна Замахина

В думском комитете по международным делам оценили намерение США ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2".

Заявление на эту тему ранее сегодня сделал министр энергетики США Рик Перри, выступая в Киеве. В Вашингтоне до этого  уже грозили ввести ограничения против нового газопровода из России в Европу, а также против европейских участников проекта. Американские власти заявляли, что сами собираются поставлять в Европу сжиженный газ.

Зампред комитета Госдумы Алексей Чепа отметил, что в ходе визита на Украину не зря поднималась именно эта тема. По его словам, во многом поводом для политики США в вопросах "Северного потока - 2" является Украина.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
МИД: Попытки помешать "Северному потоку-2" угрожают безопасности Европы

- США никогда напрямую не скажут о том, что им выгодно, если Европа будет покупать американский сжиженный газ по более дорогой цене, - сказал парламентарий в комментарии RT.  - Поэтому они и используют украинский вопрос.

Он подчеркнул, что на первое место Вашингтон ставит свои экономические интересы, а интересы европейских партнеров США не волнуют. Цель - "любыми способами надавить на все те государства, которые составляют им конкуренцию".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Перри, ранее подчеркнул, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Газопровод "Северный поток-2"
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