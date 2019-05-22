Эквадор озвучил потраченную на содержание Ассанжа сумму

Семилетнее пребывание Джулиана Ассанджа в посольстве Эквадора в Лондоне обошлось южноамериканскому государству в 800 тысяч долларов. Диппредставительство взяло на себя расходы по оплате услуг прачечной, покупке медикаментов и медицинского обслуживания, благоустройства помещений, еды, консалтинговых услуг, сервисов для коммуникации, охране.

Точная сумма составляет 795 372,71 доллара, передает EFE. Ранее глава МИД Эквадора Хосе Валенсия уверял, что страна потратила 5,817 миллиона долларов на обеспечение безопасности Ассанжа.

Напомним, полиция Лондона задержала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде. До 12 июня власти Соединенных Штатов должны предоставить Великобритании все документы, необходимые для экстрадиции Ассанжа.

Первого мая Королевский суд в Лондоне приговорил 47-летнего Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения. Речь идет о событиях 2012 года, когда рассматривался вопрос об экстрадиции австралийца в Швецию.