Лавров: Россия готова поддержать Киргизию во всех начинаниях

Российская сторона готова поддержать Киргизию (КР) во всех начинаниях и международных проектах, нацеленных на развитие сотрудничества. Об этом заявил президенту КР Сооронбаю Жээнбекову глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров. Президент Киргизии и глава МИД России провели встречу сегодня. Сергей Лавров прибыл в Бишкек для участия в заседаниях Советов министров иностранных дел ШОС и ОДКБ.

По словам Сооронбая Жээнбекова, Киргизия является надежным другом, стратегическим партнером и союзником России, а сотрудничество между странами вышло на качественно новый уровень, имеет активную динамику и конкретное содержание. Глава республики связал это с государственным визитом президента РФ Владимира Путина в марте текущего года. В рамках связанных с госвизитом мероприятий в Бишкеке было подписано более 53 контрактов на сумму свыше шести миллиардов долларов, достигнуты договоренности о сотрудничестве между вузами, укреплению межрегиональных связей и молодежной политики. Стороны условились объявить 2020 год перекрестным, и в ближайшие дни будет создан совместный оргкомитет по проведению мероприятий.

Сергей Лавров согласился, что визит Владимира Путина в Киргизию был содержательным и плодотворным. "В его рамках прошли многие межотраслевые мероприятия, подписаны важные и положительные документы, - отметил глава МИД России. - Мы следим за ходом реализации нашими ведомствами всех отраслевых документов". Российская сторона, по его словам, готова поддержать республику во всех ее начинаниях и международных проектах.