Матвиенко: Турция не откажется от С-400 из-за давления США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, считает, что Турция как действительно суверенное государство не нарушит договоренности с Россией о закупке комплексов С-400, какие бы просьбы и угрозы ни звучали из Вашингтона.

"Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства и не могут под давлением кого бы то ни было, в том числе уважаемого государства, вести себя безответственно", - сказала она журналистам.

Спикер также напомнила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерении выполнить свои обязательства по контракту.

"Для них это главное, что они суверенное государство, и они вправе принимать те решения, которые им выгодны и отвечают их национальным интересам, интересам безопасности страны", - уверена председатель верхней палаты российского парламента.

Отметим, что тема С-400 поднималась 17 мая в ходе встречи Матвиенко с Эрдоганом в Стамбуле. Тогда турецкий лидер уверил спикера в приверженности Анкары договоренностям с Россией.

Ранее американские СМИ со ссылкой на госдепартамент США сообщили, что Турции поставлен ультиматум: в течение двух недель принять окончательное решение по С-400.

