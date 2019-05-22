Новости

Почтовая продукция к II Европейским играм выпущена в Беларуси 16:00
Вышли трейлеры всех серий нового "Черного зеркала" 15:54
В парках Москвы запускают плавучие домики для птиц 15:53
На Ставрополье во время взлета загорелся самолет Ан-2 15:52
Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ 15:52
Жителя КБР осудили за участие в войне на стороне боевиков в Сирии 15:50
На Урале впервые вручили памятный знак "Заслуженный предприниматель" 15:47
Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4" 15:43
Матвиенко: Турция не откажется от С-400 из-за давления США 15:33
Вышел трейлер продолжения культового сериала "Аббатство Даунтон" 15:32
Матвиенко оценила идею Киева о референдуме по переговорам с РФ 15:32
В Керчи похоронили двух жертв авиакатастрофы SSJ-100 15:32
В Новосибирске начали производить биопокрытие для протезов 15:30
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство 15:30
Путин: Самоуправство предпринимателей, мешающих профсоюзам, недопустимо 15:29
В Ижевске в ДТП с автобусом и легковушкой пострадали пять человек 15:29
На Кубани полицейский получил 13 лет за подбросы наркотиков 15:27
В Чебоксарах арестовали организатора сети фиктивных клиник 15:24
Васильева рассказала, сколько учителей не хватает школам 15:22
Экс-майор ФСБ осужден в Краснодаре за взятку в 20 млн рублей 15:21
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии 15:20
В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений 15:16
В МЧС Приангарья предупредили об угрозе задымления в городах 15:13
Фото: старая татуировка "Сансы Старк" на самом деле оказалась спойлером 15:12
КамАЗ сертифицировал премиальный тягач 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 15:33
Рубрика: Власть

Матвиенко: Турция не откажется от С-400 из-за давления США

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, считает, что Турция как действительно суверенное государство не нарушит договоренности с Россией о закупке комплексов С-400, какие бы просьбы и угрозы ни звучали из Вашингтона.

"Они подписали соглашение, они взяли на себя обязательства и не могут под давлением кого бы то ни было, в том числе уважаемого государства, вести себя безответственно", - сказала она журналистам.

Фото: Zumlik / wikimedia.org
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"

Спикер также напомнила, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерении выполнить свои обязательства по контракту.

"Для них это главное, что они суверенное государство, и они вправе принимать те решения, которые им выгодны и отвечают их национальным интересам, интересам безопасности страны", - уверена председатель верхней палаты российского парламента.

Отметим, что тема С-400 поднималась 17 мая в ходе встречи Матвиенко с Эрдоганом в Стамбуле. Тогда турецкий лидер уверил спикера в приверженности Анкары договоренностям с Россией.

Ранее американские СМИ со ссылкой на госдепартамент США сообщили, что Турции поставлен ультиматум: в течение двух недель принять окончательное решение по С-400.
 

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция Законодательная власть Совет Федерации Российско-турецкие отношения
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле призвали Украину соблюдать права нацменьшинств
Появилось видео с места ликвидации террористов под Владимиром
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы