Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере

Несмотря на то, что шесть из семи важнейших параметров экономического развития Беларуси успешно выполнены в первом квартале, премьер РБ выразил неудовлетворение экспортными поставками страны. Об этом он заявил 22 мая на заседании правительства, посвященному итогам социально-экономического развития, передает БЕЛТА.

Сергей Румас, в частности, сообщил, что экспорт товаров в указанный период снизился на $250 млн, сократились объемы поставок за рубеж продуктов нефтепереработки, грузовых автомобилей, машин для уборки сельхозкультур, электрических трансформаторов. Правда, премьер дал понять, что за этот период подрос экспорт услуг в IT-сфере на 30 процентов, зафиксирован и рост на 2,5% в транспортной сфере.

Глава правительства подчеркнул, что положение с экспортом должно быть исправлено до конца первого полугодия, напомнив, что подписано распоряжение о персональной ответственности премьер-министра за рост экономики за счет внешних факторов. В ближайшее время, уточнил он, будет установлен алгоритм работы на этом направлении, чтобы те "министерства, государственные органы, посольства, которые не выполняют этот показатель, ежемесячно чувствовали напряжение".

Что касается общего роста экономики в текущем году, то, по оценке Румаса, он обеспечен при сохранении макроэкономической сбалансированности. Уровень инфляции, уточнил он, удерживается в пределах запланированных значений, обеспечено положительное сальдо внешней торговли.

"Обязательства правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме", - подчеркнул премьер. При этом золотовалютные резервные активы РБ увеличились на $0,4 млрд и к 1 мая составили $7,6 млрд. По его оценке, стабильно функционирует и внутренний валютный рынок. Кстати, и ВВП страны за первые четыре месяца вырос на 1,4%, что соответствует прогнозам правительства.

Премьер выразил озабоченность и положением дел в аграрном секторе экономики, обратив внимание министра отрасли, что "благоприятные погодные условия, и, как никогда организованно проведенная весенняя полевая кампания, позволяют рассчитывать на серьезную отдачу от сельского хозяйства".