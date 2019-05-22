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22.05.2019 16:05
Рубрика: Легковые авто

Новое поколение Opel Corsa рассекретили до премьеры

Текст: Евгений Костин
Фото: www.autocar.co.uk Фото: www.autocar.co.uk
Фото: www.autocar.co.uk

Фото нового поколения Opel Corsa были опубликованы на французском форуме Worldscoop, но в скором времени были удалены. Тем не менее, ряд изданий, например, британский Autocar, успел их сохранить.

У модели остался самобытный дизайн, несмотря на то, что в основе лежит платформа PSA Group, на которой также базируется Peugeot 208.

На фото - электрическая версия Opel eCorsa (в зависимости от рынка хэтч может называться также CorsaE). Она дебютирует первой. Гнездо для зарядного интерфейса расположено с левой стороны. Запаса хода у электрокара должно хватать примерно на 340 км.

Фото: Скриншот с сайта avito.ru
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Новый Opel Corsa будет самым лёгким в своём сегменте. Минимальный вес, заявленный автопроизводителем, составит 980 кг, что на 130 кг меньше, чем Ford Fiesta на диетическом пайке.

После выхода на рынок электрической модификации Opel Corsa получит версии с бензиновыми и дизельными двигателями. Продажи таких машин должны начаться к осени.

В Россию Opel вернётся в четвёртом квартале 2019 года. Линейка моделей будет включать в себя минивэн Opel Zafira Life, коммерческий фургон Opel Vivaro и кроссовер Opel Grandland X.

Фото: www.autocar.co.uk
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#Opel