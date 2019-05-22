Экс-владелец фабрики "Меньшевик" госпитализирован после попытки суицида

Бывший совладелец и гендиректор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, которого арестовали по обвинению в убийстве, в СИЗО-4 Москвы попытался совершить попытку суицида.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков, сотрудники изолятора оперативно оказали ему необходимую помощь и вызвали "скорую". Аверьянов был доставлен в институт им. Склифосовского, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. "В связи с инцидентом будет проведена служебная проверка", - сказал Цыганков.

По словам источника, бизнесмена уже в среду отправят в СИЗО "Бутырка" и поместят на реабилитацию в психиатрическое отделение тюремной больницы.

Илья Аверьянов 27 декабря 2017 года, находясь на территории фабрики "Меньшевика", вступил в перепалку с новыми собственниками предприятия. В ходе конфликта он достал ружье и несколько раз выстрелил, ранив охранника, который от полученного ранения скончался. С места происшествия он скрылся, однако на следующий день он был задержан.