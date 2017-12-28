Суд арестовал экс-директора фабрики "Меньшевик"

Экс-директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии и смертельно ранивший охранника, арестован судом на два месяца. Он обвиняется в убийстве.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Аверьянова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 февраля 2018 года", - цитирует РИА Новости решение судьи Пресненского суда Елены Абрамовой.

По данным следствия, утром 27 ноября Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с новым руководством фабрики устроил стрельбу, убил человека и скрылся. Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды. Как сообщала "РГ", знакомый спрятал подозреваемого в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда".