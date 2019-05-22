Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле

Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Как сообщили в пресс-службе подземки, отбуксировать застрявшие поезда на станцию было невозможно из-за особенностей рельефа тоннеля. А выводить людей в тоннель небезопасно: пришлось бы идти по подземелью больше километра среди силовых кабелей. Поэтому было решено пересаживать пассажиров в другие составы через кабину машиниста.

В тоннелях во время "операции" включили вентиляцию на полную мощь, чтобы людям было легче в вагонах. На станциях дежурили медики, сотрудники подземки раздавали воду. Никто из пассажиров не пострадал.

Напомним, что вчера в вечерний час пик в одном из тоннелей пропало напряжение в контактном рельсе. Поезда надолго остановились, и людей пришлось вывозить на ближайшую станцию "Хорошевская" резервными составами.