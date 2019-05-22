В Костромской области нашли тело второго пропавшего мальчика

Тело восьмилетнего ребенка, пропавшего полтора месяца назад в Костромской области, нашли в реке Унжа в черте города Мантурово, сообщает региональное Следственное управление СКР.

В Костромской области завершилась полуторамесячная поисковая операция по розыску двух маленьких мальчиков, пропавших в окрестностях поселка лесобаза Мантуровского района.

По данным следствия, 6 апреля дети семи и восьми лет ушли на прогулку и домой не вернулись. По факту безвестного исчезновения детей следствие возбудило дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как только поступило заявление о пропаже детей, в регионе начались широкомасштабные поиски с участием сотрудников областного управления СК России, подразделений полиции, МЧС, органов местного самоуправления, добровольцев поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местных жителей.

Кроме пеших патрулей и специалистов с квадрокоптерами в поисках были задействованы водолазы. Они ежедневно обследовали окрестности, обойдя более 140 километров вниз по течению реки от поселка Лесобаза.

Тело семилетнего мальчика обнаружили 14 апреля 2019 в воде в реке Унжа.

- Сегодня 22 мая 2019 года в воде в реке Унжа вблизи железнодорожного моста в черте города Мантурово обнаружено тело 8-летнего мальчика, - сообщили в СК.

По предварительным данным следствия, на теле погибшего ребенка видимых телесных повреждений не обнаружено.

Специалисты продолжают выяснять обстоятельства и причины трагедии с гибелью детей в Мантуровском районе.