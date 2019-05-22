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Россияне начали избавляться от смартфонов Huawei

22.05.2019,  
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Текст:  Владимир Болотин
На фоне введения американских санкций россияне начали активнее продавать смартфоны Huawei.
Фото: Владимир Болотин Фото: Владимир Болотин
Фото: Владимир Болотин

Как отмечает сервис бесплатных объявлений "Юла", за сутки число предложений о продаже смартфонов китайского бренда увеличилось на 11%. В то же время поиск смартфонов Huawei на сервисе снизился на 7%.

В Лондоне представили смартфоны Honor 20 с камерами из четырех модулей

Чаще всего ищут модели Huawei P30, P20 и Mate20 – они по-прежнему остаются популярными. А вот телефоны под брендом Honor, на долю которого приходилось до 60% поисковых запросов, потеряли в популярности 7%.

Напомним, накануне США ввели санкции против компании Huawei, а ряд американских производителей комплектующих и Google приостановили сотрудничество с китайским брендом. Позже минторговли США выдало 90-дневную лицензию на обслуживание уже проданных смартфонов.

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