В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов"

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В министерстве иностранных дел Чехии официально прокомментировали события в Вестеросе.

В чешском внешнеполитическом ведомстве с большим вниманием следили за тем, что происходило в финальном сезоне "Игры престолов". И выразили полную удовлетворённость тем, что война в мире Льда и Пламени благополучно (относительно) завершилась. По крайней мере - временно.

"Министерство иностранных дел приветствует завершение долгосрочной гражданской войны в Вестеросе. Это, по нашему мнению, является позитивным шагом на пути к укреплению стабильности королевства и улучшению жизни населения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД республики.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил, почему смотрит "Игру престолов".