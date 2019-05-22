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В МИД Чехии официально прокомментировали концовку "Игры престолов"

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    22.05.2019, 17:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Осторожно, лёгкие спойлеры!

В министерстве иностранных дел Чехии официально прокомментировали события в Вестеросе.

В чешском внешнеполитическом ведомстве с большим вниманием следили за тем, что происходило в финальном сезоне "Игры престолов". И выразили полную удовлетворённость тем, что война в мире Льда и Пламени благополучно (относительно) завершилась. По крайней мере - временно.

"Министерство иностранных дел приветствует завершение долгосрочной гражданской войны в Вестеросе. Это, по нашему мнению, является позитивным шагом на пути к укреплению стабильности королевства и улучшению жизни населения", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице МИД республики.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский объяснил, почему смотрит "Игру престолов".

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