Василевский будет защищать ворота сборной России в матче США

Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче 1/4 финала против США на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

Об этом сообщил главный тренер нашей команды Илья Воробьев.

Выбор тренерского штаба выглядит предсказуемым. Василевский, приехавший на ЧМ-2019 в качестве первого номера, не дал усомниться в своей квалификации. По ходу группового раунда турнира он провел пять матчей, в двух из которых наши сыграли на ноль. По проценту отраженных бросков Василевский уступает лишь канадцу Харту Картеру, который, впрочем, отыграл на два матча меньше (96,43% против 94,57%). По коэффициенту непробиваемости российский вратарь делит вторую строчку с финном Кевином Ланкиненом (у обоих - 1,40). Первое место также у Картера с коэффициентом 0,70.

Еще в двух матчах ворота сборной России защищал Александр Георгиев. В обоих случаях наша команда не пропускала.

Напомним, матч Россия - США пройдет в четверг 23 мая. Игру, которая начнется в 17.15 по московскому времени, в прямом эфире покажет "Первый канал".