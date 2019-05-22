Воробьев: У США есть мастеровитые парни, повидавшие в хоккее

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением с журналистами о команде США, с которой нашим предстоит встретиться в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

"У нас есть доклад скаутов по сборной США, продолжаем смотреть, разбирать. Завтра ребятам все покажем. Соперник хороший, с сильным составом. Но нам надо сосредоточиться на своей игре. Кого-то отдельно выделить у них трудно. 88-й номер у них парень неплохой (Патрик Кейн - прим. "РГ"). Там достаточно мастеровитых ребят, повидавших в хоккее", - отметил Воробьев.

Кроме того, главный тренер сборной России подчеркнул, что команда постарается дистанцироваться от какого-либо политического контекста предстоящей встречи.

"Мы по спортивной части, а в политику не лезем", - сказал Воробьев.

Кроме того, наставник сборной прокомментировал тот факт, что благодаря первому месту в группе россиянам не придется переезжать на четвертьфинальную игру в Кошице. С американцами наши сыграют в Братиславе, там же, где проводили матчи на групповом раунде.

"Конечно, это большой плюс, когда не надо в другой город на поезде добираться. Пару лет назад пришлось так ехать из Кельна в Париж. Было не очень", - вспомнил главный тренер сборной России.

Напомним, матч Россия - США пройдет в четверг 23 мая. Игру, которая начнется в 17.15 по московскому времени, в прямом эфире покажет "Первый канал".