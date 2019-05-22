Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4"

YouTube-канал Disney Россия представил финальный локализованный трейлер четвертой части одного из наимощнейших хитов в коллекции студии Pixar - "Истории игрушек".

На экране - все в сборе, как старые, проверенные персонажи, так и россыпью - новые. Например, Вилкинс. И Киану Ривз! - на озвучке каскадёра-фигляра Дюка Кабума.

Послушать его голос можно в оригинальном трейлере:

Выглядит великолепно. И очень смешно. И нет ни малейших сомнений, что нас опять ожидает анимационная "бомба". Хотя сложновато представить, что можно как-то превзойти дикую и совсем не детскую третью часть франшизы.

"Астро-рейнджер Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям" - вводит в курс дел официальный синопсис.

Далее излагая сюжет: "С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории".

В кино - с 20 июня.