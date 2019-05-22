Новости

Вышли трейлеры всех серий нового "Черного зеркала" 15:54
Вышел трейлер продолжения культового сериала "Аббатство Даунтон" 15:32
Фото: старая татуировка "Сансы Старк" на самом деле оказалась спойлером 15:12
Умер исполнитель песни из титров "Клана Сопрано" Джейк Блэк 14:59
Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг своей дочери 14:49

Вышел финальный русский трейлер "Истории игрушек 4"

Новости
    22.05.2019, 15:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

YouTube-канал Disney Россия представил финальный локализованный трейлер четвертой части одного из наимощнейших хитов в коллекции студии Pixar - "Истории игрушек".

На экране - все в сборе, как старые, проверенные персонажи, так и россыпью - новые. Например, Вилкинс. И Киану Ривз! - на озвучке каскадёра-фигляра Дюка Кабума.   

Послушать его голос можно в оригинальном трейлере:

Выглядит великолепно. И очень смешно. И нет ни малейших сомнений, что нас опять ожидает анимационная "бомба". Хотя сложновато представить, что можно как-то превзойти дикую и совсем не детскую третью часть франшизы. 

"Астро-рейнджер Базз, ковбой Вуди, пёс Спиралька, тиранозавр Рекс и команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям" - вводит в курс дел официальный синопсис.

Далее излагая сюжет: "С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории".

В кино - с 20 июня.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел свежий русский трейлер нового фильма Квентина Тарантино 14:40
Видео: вся "Игра престолов" за полторы минуты 21.05.2019
Дочь Алсу опять позвали на шоу "Голос. Дети" 21.05.2019
Фото: Данила Козловский приступил к съемкам драмы о Чернобыле 21.05.2019
⧣ Голливуд
Фото: EPA/ ETTORE FERRARI
Джонни Депп перечислил предметы, которыми его била Эмбер Херд 21.05.2019
СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста 20.05.2019
"Джон Уик 3" одолел последних "Мстителей" в домашнем прокате 20.05.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел новый промо-ролик третьего сезона "Очень странных дел" 21.05.2019
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова 20.05.2019
"Повреждение мозга": вышел трейлер третьего сезона "Мира Дикого Запада" 20.05.2019
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Фильм Про
Вышел трейлер российского военного вестерна "Красный призрак" 17.05.2019
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat 17.05.2019
Названа дата премьеры продолжения мультсериала "Разочарование" 17.05.2019