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23.05.2019 15:51
Рубрика: Культура

Скандально известное "Тайное Евангелие от Марка" назвали подлинным

Текст: Денис Передельский
Фото: Charles W. Hedrick / University of Helsinki Фото: Charles W. Hedrick / University of Helsinki
Фото: Charles W. Hedrick / University of Helsinki

Исследователь Тимо Паананен из Университета Хельсинки (Финляндия) в своей докторской диссертации доказал, что вызывающее много споров "Тайное Евангелие от Марка" не является подделкой.

О работе сообщается на сайте университета. Речь идет о письме раннехристианского философа Климента Александрийского (около 150-215 гг. н.э.) некоему Феодору, личность которого остается загадкой.

В этом послании цитируются весьма противоречивые отрывки из так называемого "Тайного Евангелия от Марка". Письмо в 1958 году обнаружил профессор Колумбийского университета Мортон Смит, умерший в 1991 году. Он утверждал, что нашел текст в монастыре Мар-Саба.

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Работы Смита на эту тему отличались скандальностью. В его интерпретации Иисус был своего рода волшебником, который использовал гипнотическое внушение.

Многие исследователи сразу усомнились в подлинности письма, посчитав, что Смит сам его написал. Паананен изучил обвинения в подделке и проанализировал почерк в письме Климента.

"Первый отрывок из" Тайного Евангелия от Марка" - это краткая история о том, как Иисус воскресил богатого молодого человека из мертвых, - говорит Паананен. - Там сказано, что юноша полюбил Иисуса и пригласил его к себе домой. Через шесть дней молодой человек пришел к Иисусу в льняной ткани, и Иисус открыл ему тайну Царства Божьего".

Многие авторитетные исследователи раннего христианства поддержали гипотезу о подделке. Паананен доказывает, что письмо является подлинным.

Исследование почерка подтвердило, что Смит его не подделывал. Почерк в письме Климента не содержит и так называемого "тремора фальсификатора" и других распространенных признаков подделки.

"Письмо является подлинным текстом античности, хотя трудно установить, было ли оно написано самим Климентом или его учеником Оригеном Александрийским, - резюмирует Паананен. - В любом случае "Тайное Евангелие от Марка", которое цитируется в письме, является одним из примеров противоречивости текстов новозаветных Евангелий".

По его мнению, это было связано с частыми изменениями формулировок и грамматики, а также случаями добавления или удаления целых эпизодов.

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