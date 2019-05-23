МИД: Иран имеет право прекратить выполнение ряда условий ядерной сделки

Тегеран вправе приостановить действие ряда условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, рассказали в МИД России.

"Иранцы имеют полное право совершать подобные шаги на основании резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая в 2015 году одобрила упомянутый план действий", - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По словам дипломата, к действиям ИРИ никаких претензий быть не может, в том числе с точки зрения международного права, а также в соответствии с логикой развития событий последних лет.

В статье 26 указанного документа, уточнила Захарова, говорится, что повторное введение санкций в отношении Тегерана будет рассматриваться Ираном "в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств".