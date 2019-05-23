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23.05.2019,  
12:57
Текст:  Антон Валагин

Перехват ракет боевым лазером показали на видео

Американский разработчик боевых лазеров концерн  Ratheon опубликовал видео, демонстрирующее работу светового оружия по перехвату ракет. "Это системы будущего, способные остановить гиперзвуковые ракеты", - говорится в описании ролика.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Правда, в нарисованном на компьютере клипе вместо гиперзвуковых ракет изображены советские РСЗО "Град", чьи снаряды летают с гораздо меньшей скоростью - да к тому же по неизменной траектории. Понятно, анимированный оператор сбивает их один за другим. С этой задачей, кстати, легко справляются и уже стоящие на вооружении российские зенитные пушечно-ракетные комплексы "Панцирь-С" - они регулярно отражают обстрелы из РСЗО авиабазы Хмеймим в Сирии.

Вне виртуальной реальности опытная лазерная установка  Ratheon сбила квадрокоптер, неподвижно висевший на небольшой высоте. Было это в 2017 году.  Для перехвата гиперзвуковых ракет боевым лазерам понадобится намного больше энергии, пишет Defence Blog. Когда будет найден эффективный способ ее произвести, саккумулировать и подвести к лазеру, понадобятся большие зеркала с жаропрочным покрытием, способные точно сфокусировать луч большой дальности. Кроме того, у боевых лазеров существует естественный недостаток - они работают только в зоне прямой видимости. Горизонт является для этого оружия непреодолимой преградой.

Тем не менее будущее - за боевыми лазерами. Эти комплексы будут определять потенциал российской армии и флота на весь XXI век, заявил Владимир Путин на совещании, посвященном развитию Вооруженных сил страны. Там обсуждались первые результаты эксплуатации в войсках боевого лазерного комплекса "Пересвет", созданного с использованием отечественнолй оптики и электроники.

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